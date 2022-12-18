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Бегство или ловушка? Что означают маневры россиян на левом берегу Херсонской области

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Херсонская область, Воскресенье 18 декабря 2022 14:56
Бегство или ловушка? Что означают маневры россиян на левом берегу Херсонской области Фото: россияне могут готовить ловушку для ВСУ на левом берегу Днепра (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Информация об отступлении россиян из некоторых городов Херсонской области на левом берегу Днепра может быть ловушкой. Поэтому говорить о бегстве оккупантов еще рано.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковника Евгения Ерина в эфире телеканала Эспрессо.

"По нашей информации, на левом берегу Днепра россияне проводят постоянную передислокацию войск из нескольких населенных пунктов. Однако говорить об их отступлении или еще чем-то другом, по моему мнению, еще рано", - говорит Ерин.

Он пояснил, что такие сообщения могут быть информационной ловушкой, которая хочет заставить ВСУ к каким-либо действиям, подготовить ловушку и т.д.

"Только после конкретной оценки ситуации и действий, поскольку враг коварен, тогда будем решать, так это или нет. Поэтому есть еще определенные признаки, что враг пытается ввести нас в заблуждение", - отметил Ерин.

Что известно о действиях россиян?

Напомним, после деоккупации правого берега Херсонской области российские войска в Новой Каховке объявили так называемую "эвакуацию" жителей и коллаборантов.

Кроме того, в Генштабе недавно сообщили, что Россия ведет передислокацию отдельных подразделений и отводит часть своих войск из Каховки и Новой Каховки Херсонской области в район населенного пункта Нижние Сирогозы.

Впрочем, в Силах обороны "Юга" считают, что враг может таким образом вести гибридную войну. Поскольку оккупанты на правом берегу до контрнаступления ВСУ тоже заявляли о "выводе войск и эвакуации". Однако продвижение украинских войск не было легким, а враг сопротивлялся.

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