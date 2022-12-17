РФ здійснює передислокацію окремих підрозділів в Херсонській області, - Генштаб

Росія здійснює передислокацію окремих підрозділів та відводять частину своїх військ з Каховки та Нової Каховки Херсонської області до району населеного пункту Нижні Сірогози.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку у Генерального штабу ЗСУ.

Серед місцевих жителів військовослужбовці розповсюджують інформацію, що Каховку буде залишено російськими військами до кінця цього року, тому лояльним до окупантів місцевим жителям пропонують переїзд у тимчасово окупований Крим.

У Луганській області окупанти продовжують чинити тиск на місцевих підприємців та змушують їх перереєструвати бізнес за законодавством РФ.

Ситуація на фронтах

За добу 16 грудня Сили оборони відбили ворожі атаки у районах понад 20 населених пунктів.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах понад двадцяти населених пунктів, у тому числі: Площанка, Червонопопівка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Досвідчене, Зеленопілля, Андріївка, Мар'їнка, Перемога, Новомихайлівка Донецької області.

Водночас російські загарбники завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави. Загалом ворог випустив 98 ракет і здійснив понад 65 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

На Сіверському та Слобожанському напрямках окупанти обстріляли з артилерії райони населених пунктів Гай Чернігівської області; Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Яструбине та Кіндратівка на Сумщині та Стрілючі, Стариця, Амбарне, Вільховатка, Дворічна та Червоне Харківської області.

окупанти обстріляли з артилерії райони населених пунктів Гай Чернігівської області; Гаврилова Слобода, Середина-Буда, Яструбине та Кіндратівка на Сумщині та Стрілючі, Стариця, Амбарне, Вільховатка, Дворічна та Червоне Харківської області. На Куп'янському напрямку вогневий вплив зазнали райони Сеньківки, Орлянки, Табаївки, Берестового та Вишневого Харківської області та Володимирівки та Стельмахівки – Луганської.

вогневий вплив зазнали райони Сеньківки, Орлянки, Табаївки, Берестового та Вишневого Харківської області та Володимирівки та Стельмахівки – Луганської. На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріл позицій наших військ поблизу Макіївки, Майданчика, Червонопопівки, Діброви та Гірського Луганської області.

ворог здійснив обстріл позицій наших військ поблизу Макіївки, Майданчика, Червонопопівки, Діброви та Гірського Луганської області. На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв райони понад двадцять п'ять населених пунктів. Серед них – Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Досвідчене, Залізне, Мар'їнка та Первомайське у Донецькій області.

противник обстріляв райони понад двадцять п'ять населених пунктів. Серед них – Верхньокам'янське, Спірне, Білогорівка, Веселе, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Досвідчене, Залізне, Мар'їнка та Первомайське у Донецькій області. На Новопавлівському напрямку ворог завдав вогневої поразки поблизу населених пунктів Богоявленка, Ненудне, Пречистівка та Вугледар Донецької області.

ворог завдав вогневої поразки поблизу населених пунктів Богоявленка, Ненудне, Пречистівка та Вугледар Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує знищувати з артилерії цивільну інфраструктуру населених пунктів уздовж правого берега річки Дніпро. Обстріляно понад 35 населених пунктів. Зокрема, Плавні, Гуляйполе, Дорожнянка, Ольгівське та Нікополь Запорізької області та Чорнобаївка, Антонівка, Херсон та Милове у Херсонській області.

Підрозділи українських ракетних військ та артилерії минулої доби вразили 5 районів зосередження особового складу, один пункт управління та склад боєприпасів противника.

Нагадаємо, 15 грудня росіяни вдарили по центру Херсона біля будівлі Херсонської ОВА. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше двоє людей.

Через ворожі обстріли в місті повністю зникла електроенергія.

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