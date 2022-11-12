Колаборанти оголосили "евакуацію" у Каховці. Зрадники тікають до Росії

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву так званого "глави райадміністрації" Каховки Павла Філіпчука.

За його словами, колаборанти та члени незаконної адміністрації покинуть 15-кілометрову зону на лівому березі Дніпра. Він заявив, що ця територія скоро стане зоною бойових дій та буде "притягувати увагу ЗСУ". При цьому колаборант підкреслив, що окупанти будують у Каховці оборонні укріплення.

Колаборант зазначив, що бажаючих "евакуюватися" будуть вивозити до міста Туапсе у Краснодарському краї РФ. Він запевнив, що переселенцям будуть видавати по 100 тисяч рублів.

Фото: Каховка знаходиться на лівому березі Дніпра (скриншот deepstatemap)