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Колаборанти оголосили "евакуацію" у Каховці. Зрадники тікають до Росії

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Каховка, Субота 12 листопада 2022 16:53
Колаборанти оголосили "евакуацію" у Каховці. Зрадники тікають до Росії Фото: колаборанти у Каховці заявили, що покинуть зону біля Дніпра (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Колаборанти у Каховці Херсонської області оголосили так звану "евакуацію". Зрадники закликають жителів виїхати до Краснодарського краю Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву так званого "глави райадміністрації" Каховки Павла Філіпчука.

За його словами, колаборанти та члени незаконної адміністрації покинуть 15-кілометрову зону на лівому березі Дніпра. Він заявив, що ця територія скоро стане зоною бойових дій та буде "притягувати увагу ЗСУ". При цьому колаборант підкреслив, що окупанти будують у Каховці оборонні укріплення.

Колаборант зазначив, що бажаючих "евакуюватися" будуть вивозити до міста Туапсе у Краснодарському краї РФ. Він запевнив, що переселенцям будуть видавати по 100 тисяч рублів.

Колаборанти оголосили &quot;евакуацію&quot; у Каховці. Зрадники тікають до Росії

Фото: Каховка знаходиться на лівому березі Дніпра (скриншот deepstatemap)

Нагадаємо, після того, як українські військові зайшли до Херсону та звільнили більшу частину правого берега Дніпра, окупанти почали евакуацію колаборантів із Нової Каховки.

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