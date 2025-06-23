Не всюди сонце: в яких регіонах України сьогодні очікувати дощі та грози
Погода в Україні сьогодні, 23 червня, буде мінливою. У частині регіонів очікуються короткочасні дощі та грози, а місцями - шквальний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Погода в Україні
Синоптики зазначають, що сьогодні в Україні мінлива хмарність. Вдень у східних та південно-східних регіонах, а також у Полтавській та Сумській областях короткочасні дощі, можливі грози.
Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень у центральних та південних областях місцями пориви до 15-20 м/с.
Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть в середньому +19 +24 градуси. На заході та півдні країни очікується +23 +28 градусів.
Погода в Києві
За прогнозом синоптиків, вдень у столиці України без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.
Температура повітря вдень у Києві буде +20 +22 градуси.
Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на наступний тиждень і розповіли, чи чекати спеки найближчими днями.
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