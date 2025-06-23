ua en ru
Пн, 23 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Не всюди сонце: в яких регіонах України сьогодні очікувати дощі та грози

Україна , Понеділок 23 червня 2025 07:00
UA EN RU
Не всюди сонце: в яких регіонах України сьогодні очікувати дощі та грози Фото: українцям розповіли, в яких регіонах сьогодні чекати дощів (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Погода в Україні сьогодні, 23 червня, буде мінливою. У частині регіонів очікуються короткочасні дощі та грози, а місцями - шквальний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

Погода в Україні

Синоптики зазначають, що сьогодні в Україні мінлива хмарність. Вдень у східних та південно-східних регіонах, а також у Полтавській та Сумській областях короткочасні дощі, можливі грози.

Вітер переважно північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с. Вдень у центральних та південних областях місцями пориви до 15-20 м/с.

Вдень в Україні стовпчики термометрів покажуть в середньому +19 +24 градуси. На заході та півдні країни очікується +23 +28 градусів.
Не всюди сонце: в яких регіонах України сьогодні очікувати дощі та грози

Погода в Києві

За прогнозом синоптиків, вдень у столиці України без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вдень у Києві буде +20 +22 градуси.
Не всюди сонце: в яких регіонах України сьогодні очікувати дощі та грози

Нагадаємо, раніше синоптики дали прогноз погоди в Україні на наступний тиждень і розповіли, чи чекати спеки найближчими днями.

Також РБК-Україна розповідало, як зміни клімату впливають на Чорне море вже зараз.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на канал РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода Погода в Україні Погода в Києві Гідрометцентр
Новини
Удар РФ по полігону ЗСУ: з'явилися нові подробиці від Сухопутних сил
Удар РФ по полігону ЗСУ: з'явилися нові подробиці від Сухопутних сил
Аналітика
Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді
Роман Коткореспондент РБК-Україна Семеро проти Трампа. Чого Україні чекати від саміту G7 у Канаді