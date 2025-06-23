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Не везде солнце: в каких регионах Украины сегодня ожидать дожди и грозы

Украина, Понедельник 23 июня 2025 07:00
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Не везде солнце: в каких регионах Украины сегодня ожидать дожди и грозы Фото: украинцам рассказали, в каких регионах сегодня ждать дождей (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Погода в Украине сегодня, 23 июня, будет переменчивой. В части регионов ожидаются кратковременные дожди и грозы, а местами - шквальный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

Синоптики отмечают, что сегодня в Украине переменная облачность. Днем в восточных и юго-восточных регионах, а также в Полтавской и Сумской областях кратковременные дожди, возможны грозы.

Ветер преимущественно северо-западный со скоростью 7-12 м/с. Днем в центральных и южных областях местами порывы до 15-20 м/с.

Днем в Украине столбики термометров покажут в среднем +19 +24 градуса. На западе и юге страны ожидается +23 +28 градусов.
Не везде солнце: в каких регионах Украины сегодня ожидать дожди и грозы

Погода в Киеве

По прогнозу синоптиков, днем в столице Украины без осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура воздуха днем в Киеве будет +20 +22 градуса.
Не везде солнце: в каких регионах Украины сегодня ожидать дожди и грозы

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды в Украине на следующую неделю и рассказали, ждать ли жары в ближайшие дни.

Также РБК-Украина рассказывало, как изменения климата влияют на Черное море уже сейчас.

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