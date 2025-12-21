Всю Україну вкриє густий туман: ДСНС вводить жовтий рівень небезпеки

"21 грудня по території всієї країни спостерігатиметься туман. Видимість - 200–500 м

(І рівень небезпечності, жовтий)", - написали у пресслужбі.

Рятувальники допустили у зв'язку з погодою ускладнення руху транспорту та закликали бути уважними на дорогах і дотримуватись правил безпеки.

Водночас Гідрометцентр опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища на Київщині та у столиці в тому числі.

"21 грудня - туман, видимість 200–500 м. I рівень небезпечності, жовтий Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - написали в Гідрометцентрі щодо Київської області.

Як бути на дорогах під час туману

Спеціалісти рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані:

скидати швидкість;

вмикати протитуманні фари разом із ближнім світлом;

тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;

при зупинці обв'язково вмикати аварійну світлову сигналізацію;