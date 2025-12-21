Всю Україну вкриє густий туман: ДСНС вводить жовтий рівень небезпеки

По території всієї України сьогодні, 21 грудня, спостерігатиметься туман. У зв'язку з цим рятувальники введуть перший рівень (жовтий) небезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ДСНС
"21 грудня по території всієї країни спостерігатиметься туман. Видимість - 200–500 м
(І рівень небезпечності, жовтий)", - написали у пресслужбі.
Рятувальники допустили у зв'язку з погодою ускладнення руху транспорту та закликали бути уважними на дорогах і дотримуватись правил безпеки.
Водночас Гідрометцентр опублікував попередження про небезпечні метеорологічні явища на Київщині та у столиці в тому числі.
"21 грудня - туман, видимість 200–500 м. I рівень небезпечності, жовтий Погодні умови можуть призвести до ускладнення руху транспорту", - написали в Гідрометцентрі щодо Київської області.
Спеціалісти рекомендують водіям під час керування транспортним засобом у тумані:
Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, яким буде початок зими в Україні. Щодо грудня, середня місячна температура передбачається від 3 градусів морозу до 5 градусів тепла. Така температура - на 2 градуси вища за норму.
Тим часом місячна кількість опадів очікується на рівні 34-78 мм.