Без всяких условий. Зеленский требует отхода российских войск с ЗАЭС

Он отметил, что украинские дипломаты, атомщики и МАГАТЭ находятся в постоянном контакте. Сейчас они работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.

"Только абсолютная прозрачность и контролируемость ситуации на ЗАЭС и вокруг нее может гарантировать возвращение к ядерной безопасности. Российская армия должна отойти от ЗАЭС и всех прилегающих районов, забрать свою военную технику со станции. Это должно произойти безо всяких условий и как можно быстрее", - сказал президент.

Зеленский отметил, что Украина готова обеспечить надлежащий контроль со стороны МАГАТЭ, а соответствующая миссия может быть направлена на ЗАЭС в легальный способ - быстро и максимально эффективно.