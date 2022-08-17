Без жодних умов. Зеленський вимагає відходу російських військ від ЗАЕС

Російські війська мають відійти від Запорізької АЕС та усіх прилеглих районів, а також відвести військову техніку зі станції.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні.
Він зазначив, що українські дипломати, атомники та МАГАТЕ знаходяться у постійному контакті. Наразі вони працюють над направленням місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.
"Тільки абсолютна прозорість та контрольованість ситуації на ЗАЕС і навколо неї може гарантувати повернення до ядерної безпеки. Російська армія повинна відійти від ЗАЕС та всіх прилеглих районів, забрати свою військову техніку зі станції. Це має відбутися без жодних умов і якнайшвидше", - сказав президент.
Зеленський зазначив, що Україна готова забезпечити належний контроль з боку МАГАТЕ, а відповідна місія може бути направлена на ЗАЕС в легальний спосіб - швидко і максимально ефективно.
Нагадаємо, ООН готова підтримати місію МАГАТЕ на Запорізької АЕС з Києва, якщо з цим погодяться Україна і Росія.
При цьому РФ погрожувала делегації МАГАТЕ небезпечною поїздкою на Запорізьку АЕС через столицю.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що місія МАГАТЕ має дістатися на ЗАЕС лише через підконтрольну Україні територію.
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