Без всяких условий. Зеленский требует отхода российских войск с ЗАЭС
Российские войска должны отойти от Запорожской АЭС и всех прилегающих районов, а также отвести военную технику со станции.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем обращении.
Он отметил, что украинские дипломаты, атомщики и МАГАТЭ находятся в постоянном контакте. Сейчас они работают над направлением миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
"Только абсолютная прозрачность и контролируемость ситуации на ЗАЭС и вокруг нее может гарантировать возвращение к ядерной безопасности. Российская армия должна отойти от ЗАЭС и всех прилегающих районов, забрать свою военную технику со станции. Это должно произойти безо всяких условий и как можно быстрее", - сказал президент.
Зеленский отметил, что Украина готова обеспечить надлежащий контроль со стороны МАГАТЭ, а соответствующая миссия может быть направлена на ЗАЭС в легальный способ - быстро и максимально эффективно.
Напомним, ООН готова поддержать миссию МАГАТЭ на Запорожской АЭС из Киева, если с этим согласятся Украина и Россия.
При этом РФ угрожала делегации МАГАТЭ опасной поездкой на Запорожскую АЭС через столицу.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что миссия МАГАТЭ должна добраться на ЗАЭС только через подконтрольную Украине территорию.
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