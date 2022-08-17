Без жодних умов. Зеленський вимагає відходу російських військ від ЗАЕС

Російські війська мають відійти від Запорізької АЕС та усіх прилеглих районів, а також відвести військову техніку зі станції.

Як повідомляє РБК-Україна , про це заявив президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні .

Він зазначив, що українські дипломати, атомники та МАГАТЕ знаходяться у постійному контакті. Наразі вони працюють над направленням місії МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

"Тільки абсолютна прозорість та контрольованість ситуації на ЗАЕС і навколо неї може гарантувати повернення до ядерної безпеки. Російська армія повинна відійти від ЗАЕС та всіх прилеглих районів, забрати свою військову техніку зі станції. Це має відбутися без жодних умов і якнайшвидше", - сказав президент.

Зеленський зазначив, що Україна готова забезпечити належний контроль з боку МАГАТЕ, а відповідна місія може бути направлена на ЗАЕС в легальний спосіб - швидко і максимально ефективно.