"Вся справа в грошах": Орбан зробив цинічну заяву щодо вступу України в ЄС

За словами Орбана, під час останнього саміту ЄС лідерам нібито представили документ, у якому викладено плани Брюсселя щодо вступу України саме у 2027 році. На його думку, такий поспіх пов’язаний з початком нового семирічного бюджетного циклу Євросоюзу у 2028 році.

"Вони хочуть прийняти Україну у 2027 році. Це тому, що вони хочуть надати Україні гроші з бюджету, семирічного європейського бюджету, який починається в 2028 році", - заявив Орбан.

Він стверджує, що в такому разі фінансування отримає Україна коштом інших країн-членів.

"Це означає, що… ці гроші будуть відібрані у нас, центральноєвропейців", - сказав прем’єр Угорщини.

Орбан також наголосив, що час для вступу України, на його думку, обмежений саме рамками бюджетного циклу.

"Тому є обмежений час для вступу України до ЄС до початку наступного семирічного бюджету", - додав він.

Крім того, прем’єр Угорщини вкотре повторив свою позицію проти членства України в Євросоюзі. Зокрема, він заявив, що Україна нібито не посилить безпеку Європи.

"Україна не може захистити Європу від Росії", - сказав Орбан, додавши, що вступ України, на його переконання, "втягне нас у війну".

На його думку, фінансову допомогу Україні слід переорієнтувати на внутрішні потреби країн ЄС.

"Гроші, які ми даємо або хочемо дати Україні, повинні бути використані для розвитку армій і озброєння європейських країн", - заявив він.

Водночас Орбан окреслив власне бачення європейської безпеки.

"Наша лінія оборони проти Росії - це не українсько-російський кордон, а місце, де закінчується кордон НАТО", - підсумував угорський прем’єр.