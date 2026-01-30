"Все дело в деньгах": Орбан сделал циничное заявление относительно вступления Украины в ЕС

По словам Орбана, во время последнего саммита ЕС лидерам якобы представили документ, в котором изложены планы Брюсселя по вступлению Украины именно в 2027 году. По его мнению, такая спешка связана с началом нового семилетнего бюджетного цикла Евросоюза в 2028 году.

"Они хотят принять Украину в 2027 году. Это потому, что они хотят предоставить Украине деньги из бюджета, семилетнего европейского бюджета, который начинается в 2028 году", - заявил Орбан.

Он утверждает, что в таком случае финансирование получит Украина за счет других стран-членов.

"Это означает, что... эти деньги будут отобраны у нас, центральноевропейцев", - сказал премьер Венгрии.

Орбан также отметил, что время для вступления Украины, по его мнению, ограничено именно рамками бюджетного цикла.

"Поэтому есть ограниченное время для вступления Украины в ЕС до начала следующего семилетнего бюджета", - добавил он.

Кроме того, премьер Венгрии в очередной раз повторил свою позицию против членства Украины в Евросоюзе. В частности, он заявил, что Украина якобы не усилит безопасность Европы.

"Украина не может защитить Европу от России", - сказал Орбан, добавив, что вступление Украины, по его убеждению, "втянет нас в войну".

По его мнению, финансовую помощь Украине следует переориентировать на внутренние потребности стран ЕС.

"Деньги, которые мы даем или хотим дать Украине, должны быть использованы для развития армий и вооружения европейских стран", - заявил он.

В то же время Орбан очертил собственное видение европейской безопасности.

"Наша линия обороны против России - это не украинско-российская граница, а место, где заканчивается граница НАТО", - подытожил венгерский премьер.