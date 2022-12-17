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Вся Харківська область знову зі світлом, - ОВА

Фото: вся Харківська область знову зі світлом (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

У Харківській області повністю відновили енергопостачання. Світло вдалося повернути після вчорашнього знеструмлення, яке сталося через ракетну атаку росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Харківської ОВА Олега Синєгубова в Telegram.

"Вся Харківська область та Харків були знеструмлені. Наразі електропостачання відновлено на всій території області та міста", - написав Синєгубов.

Він нагадав, що минулої доби російські загарбники завдали масованого ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі нашої держави.

"По Харківщині окупанти вдарили 10-ма ракетами комплексу С-300, ще 2 крилаті ракети збили сили ППО", - додав Синєгубов.

Зазначимо, що сьогодні в Харкові тимчасово призупинений рух метро.

Нагадаємо, що внаслідок ракетної атаки російських військ 16 грудня Харків та область були повністю знеструмлені.

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