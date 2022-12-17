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Вся Харьковская область снова со светом, - ОВА

Фото: вся Харьковская область снова со светом (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Харьковской области полностью возобновили энергоснабжение. Свет удалось вернуть после вчерашнего обесточивания, произошедшего из-за ракетной атаки россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

"Вся Харьковская область и Харьков были обесточены. В настоящее время электроснабжение восстановлено по всей территории области и города", - написал Синегубов.

Он напомнил, что за прошедшие сутки российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре нашего государства.

"По Харьковщине оккупанты ударили 10 ракетами комплекса С-300, еще 2 крылатые ракеты сбили силы ПВО", - добавил Синегубов.

Отметим, что сегодня в Харькове временно приостановлено движение метро.

Напомним, что в результате ракетной атаки российских войск 16 декабря Харьков и область были полностью обесточены.

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