Вся Харьковская область снова со светом, - ОВА

"Вся Харьковская область и Харьков были обесточены. В настоящее время электроснабжение восстановлено по всей территории области и города", - написал Синегубов.

Он напомнил, что за прошедшие сутки российские захватчики нанесли массированный ракетный удар по гражданской и энергетической инфраструктуре нашего государства.

"По Харьковщине оккупанты ударили 10 ракетами комплекса С-300, еще 2 крылатые ракеты сбили силы ПВО", - добавил Синегубов.

Отметим, что сегодня в Харькове временно приостановлено движение метро.

Напомним, что в результате ракетной атаки российских войск 16 декабря Харьков и область были полностью обесточены.

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