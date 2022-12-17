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У Харкові зупинили рух метро

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Харків, Субота 17 грудня 2022 08:43
У Харкові зупинили рух метро Фото: у Харкові зупинили рух метро (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Харківський метрополітен у суботу, 17 грудня, тимчасово припинив рух поїздів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення метрополітену.

"Шановні пасажири! Тимчасово призупинено рух лініями Харківського метрополітену. Приносимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.

Причини зупинення руху не повідомляють.

Нагадаємо, вчора російські війська завдали масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. У зв'язку з обстрілом у деяких регіонах зникло світло.

Станом на ранок 17 грудня ситуація з електропостачання трохи покращилася. Зокрема, у Києві вже відновили водопостачання та запустили метро. А ось тепло та світло є не у всіх мешканців столиці.

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