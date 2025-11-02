Вся Донецька область знеструмлена через масований удар Росії

Удари по енергетиці

Варто зазначити, що російські війська системно атакують українську енергетичну інфраструктуру, намагаючись залишити регіони без світла, тепла та води. Ударів зазнають підстанції, лінії електропередач і великі енергооб’єкти, що забезпечують стабільну роботу енергосистеми.

Такі атаки спричиняють масштабні відключення електроенергії та порушення балансу в національній мережі. Найбільше страждають прифронтові області, де ремонтні бригади часто не можуть оперативно відновити постачання через постійні обстріли.

Варто додати, що раніше сьогодні глава Запорізької ОВА Іван Федоров заявив, що десятки тисяч споживачів залишилися без електроенергії через атаку РФ на Запоріжжя.

Вчора ж, у суботу, 1 листопада, у Сумах та частині Сумського району було тимчасово відсутнє електропостачання. Це також сталося внаслідок ворожих атак.

Енергетики працюють цілодобово, аби якнайшвидше відновити електропостачання. Україна також отримує допомогу від міжнародних партнерів у вигляді обладнання та фінансування для зміцнення енергосистеми перед зимою.