ВСУ завершает процедуру принятия на вооружение ударных беспилотников

Фото: Bayraktar TB2 (president.gov.ua)

Беспилотники Bayraktar TB2 проходят финальные испытания на аэродроме Староконстантинов

Воздушные силы Вооруженных сил Украины завершают процедуру принятия на вооружение турецких ударных беспилотников Bayraktar TB2. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Сообщается, что 21 октября беспилотный авиационный комплекс Bayraktar TB2 проходит финальные испытания на аэродроме Староконстантинов.

"Турецкие представители вместе с военнослужащими Воздушных сил ВС Украины проверяют технику на земле и в воздухе, испытывают все системы комплекса, подвесы камер, вооружение, тренажер, наземную станцию ​​управления и другое оборудование. В результате будут составлены соответствующие акты и турецкие Bayraktar TB2 станут на вооружение Воздушных сил", - говорится в сообщении.

Эксплуатировать беспилотники будут военнослужащие, которые в конце сентября завершили обучение по использованию беспилотников. Всего сертификаты на использование получили 50 украинских военнослужащих.

Напомним, ударные беспилотники Bayraktar TB2 были приняты на вооружение Вооруженными силами Украины в марте 2019 года. Сообщается, что БПЛА способны находиться в воздухе 24 часа, имеют на вооружении современные высокоточные ракеты для уничтожения бронетехники, инженерных и фортификационных сооружений, а также морских целей.