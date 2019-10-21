ВСУ завершує процедуру прийняття на озброєння ударних безпілотників

Фото: Bayraktar TB2 (president.gov.ua)

Безпілотники Bayraktar TB2 проходять фінальні випробування на аеродромі Старокостянтинів

Повітряні сили Збройних сил України завершують процедуру прийняття на озброєння турецьких ударних безпілотників Bayraktar TB2. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Повідомляється, що 21 жовтня безпілотний авіаційний комплекс Bayraktar TB2 проходить фінальні випробування на аеродромі Старокостянтинів.

"Турецькі представники разом з військовослужбовцями Повітряних сил ЗС України перевіряють техніку на землі і в повітрі, відчувають всі системи комплексу, підвіси камер, озброєння, тренажер, наземну станцію управління та інше обладнання. В результаті будуть складені відповідні акти та турецькі Bayraktar TB2 стануть на озброєння Повітряних сил", - йдеться в повідомленні.

Експлуатувати безпілотники будуть військовослужбовці, які в кінці вересня завершили навчання за використання безпілотників. Всього сертифікати на використання отримали 50 українських військовослужбовців.

Нагадаємо, ударні безпілотники Bayraktar TB2 були прийняті на озброєння Збройних сил України у березні 2019 року. Повідомляється, що БПЛА здатні перебувати в повітрі 24 години, мають на озброєнні сучасні високоточні ракети для знищення бронетехніки, інженерних і фортифікаційних споруд, а також морських цілей.