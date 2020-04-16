В Украине за сутки подтвердили около 400 новых случаев коронавируса: список по областям
Иллюстративное фото (РБК-Украина)
Лиедрами по количеству заболеваний остаются Киев и Черновицкая область
В Украине за минувшие сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 397 человек, больше всего случаев COVID-19 в Черновицкой области и Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья.
В общем ситуация по количеству заболеваний коронавирусом по областях выглядит так:
- Винницкая область - 279 случаев;
- Волынская область - 109 случаев;
- Днепропетровская область - 78 случаев;
- Донецкая область - 12 случаев;
- Житомирская область - 162 случая;
- Закарпатская область - 116 случаев;
- Запорожская область - 115 случаев;
- Ивано-Франковская область - 401 случай;
- Кировоградская область - 198 случаев;
- г Киев - 644 случая;
- Киевская область - 234 случая;
- Львовская область - 166 случаев;
- Луганская область - 4 случая;
- Николаевская область - 22 случая;
- Одесская область - 73 случая;
- Полтавская область - 27 случаев;
- Ровенская область - 204 случая;
- Сумская область - 80 случаев;
- Тернопольская область - 333 случая;
- Харьковская область - 40 случаев;
- Херсонская область - 44 случая;
- Хмельницкая область - 37 случаев;
- Черновицкая область - 662 случая;
- Черкасская область - 110 случаев;
- Черниговская область - 11 случаев.
Ранее РБК-Украина писало, что за сутки в Украине подтвердили 8 летальных случаев коронавируса. Всего в стране жертвами COVID-19 стали 116 человек.
Также сообщалось, что за 15 апреля в Украине коронавирус подтвердили у 100 медработников и 29 детей.