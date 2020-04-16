В Украине за сутки подтвердили около 400 новых случаев коронавируса: список по областям

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Лиедрами по количеству заболеваний остаются Киев и Черновицкая область

В Украине за минувшие сутки число зараженных коронавирусом увеличилось на 397 человек, больше всего случаев COVID-19 в Черновицкой области и Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Центра общественного здоровья.

В общем ситуация по количеству заболеваний коронавирусом по областях выглядит так:

Винницкая область - 279 случаев;

Волынская область - 109 случаев;

Днепропетровская область - 78 случаев;

Донецкая область - 12 случаев;

Житомирская область - 162 случая;

Закарпатская область - 116 случаев;

Запорожская область - 115 случаев;

Ивано-Франковская область - 401 случай;

Кировоградская область - 198 случаев;

г Киев - 644 случая;

Киевская область - 234 случая;

Львовская область - 166 случаев;

Луганская область - 4 случая;

Николаевская область - 22 случая;

Одесская область - 73 случая;

Полтавская область - 27 случаев;

Ровенская область - 204 случая;

Сумская область - 80 случаев;

Тернопольская область - 333 случая;

Харьковская область - 40 случаев;

Херсонская область - 44 случая;

Хмельницкая область - 37 случаев;

Черновицкая область - 662 случая;

Черкасская область - 110 случаев;

Черниговская область - 11 случаев.

Ранее РБК-Украина писало, что за сутки в Украине подтвердили 8 летальных случаев коронавируса. Всего в стране жертвами COVID-19 стали 116 человек.

Также сообщалось, что за 15 апреля в Украине коронавирус подтвердили у 100 медработников и 29 детей.