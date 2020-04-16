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У ЗСУ зафіксували другу смерть через коронавірус

Новини » Коронавірус     16.04.2020 - 15:00
У ЗСУ зафіксували другу смерть через коронавірус
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Перші ознаки хвороби у зараженого з'явилися ще 1 квітня

У Збройних силах України (ЗСУ) зафіксовано другий летальний випадок від коронавірусу COVID-19. Про це повідомляє Командування медичних сил ЗСУ.

Як зазначається, заражений помер в реанімаційному відділенні Львівської обласної інфекційної лікарні.

Перші ознаки хвороби у нього з’явилися ще 1 квітня, потім він був доправлений до лікарні, де знаходився на стаціонарному лікуванні у реанімаційному відділенні, підключений до апарату штучної вентиляції легень (ШВЛ) та отримував необхідне лікування.

У командуванні повідомляють, що захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19 було підтверджено за допомогою ПЛР-тестування.

Відзначимо, сьогодні в Збройних силах України за добу лабораторно підтверджено ще 5 нових хворих коронавірусом.

Також в Україні за минулу добу число заражених коронавірусом збільшилася на 397 осіб, найбільше випадків COVID-19 у Чернівецькій області та Києві.

Раніше РБК-Україна писало, що за добу в Україні підтвердили 8 летальних випадків коронавіруса. Всього в країні жертвами COVID-19 стали 116 осіб.

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