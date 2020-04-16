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В ВСУ подтвердили пять новых случаев коронавируса

Новости » Общество     16.04.2020 - 11:08
В ВСУ подтвердили пять новых случаев коронавируса
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У всех заболевших военных состояние здоровья оценивается, как удовлетворительное

Сегодня, 16 апреля, в Вооруженных силах Украины за сутки лабораторно подтверждено еще 5 новых больных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил Вооруженных сил Украины.

Как сообщается, коронавирус был обнаружен у одного из военнослужащих Черновицкого гарнизона, что в начале апреля имел контакты с лицами, которые прибыли из заграницы. От начала апреля военнослужащий находился на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. После того как он вышел на службу, у него наблюдалось повышение температуры. Военного госпитализировали в Черновицкий военный госпиталь, где обнаружили болезнь, а его состояние оценивается, как удовлетворительное.

Еще у трех военнослужащих различных воинских частей Запорожского гарнизона обнаружили заболевания, после контакта с инфицированным человеком. Сейчас они находятся на самоизоляции, под наблюдением медицинской службы, их состояние удовлетворительное.

Кроме того, COVID-19 обнаружили у работника ВСУ Харьковского гарнизона, который находится на амбулаторном лечении. Состояние здоровья оценивается, как удовлетворительное.

Напомним, стремительно распространяется коронавирус по стране. По данным Министерства здравоохранения, за 24 часа заразились 397 украинцев, умерших от осложнений инфекции 8 человек.

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