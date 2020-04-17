В ВСУ зафиксировали новый случай заражения коронавирусом

В Вооруженных силах Украины количество инфицированных коронавирусом увеличилось до 29 человек. Об этом сообщили в Командовании медицинских сил ВСУ.

Сообщается, что за прошлые сутки заболевание коронавирусом подтвердили еще у одного военнослужащего из воинской части Одесской области. Он с 13 апреля проходил лечение в домашних условиях.

"16 апреля в связи с ухудшением состояния здоровья, по желанию военного, был госпитализирован в инфекционную больницу города Одесса, тест ПЦР положительный от 16.04.2020. Состояние стабильное", - сообщили в ВСУ.

Всего по состоянию на 07:00 17 апреля в ВСУ зарегистрировано 29 случаев заболевания COVID-19, из них 1 человек выздоровел и 2 летальных. На изоляции (в том числе самоизоляция) - 277 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток - 24 человека.

Напомним, 16 апреля в ВСУ подтвердили вторую смерть от коронавируса. Первые признаки вируса у больного появились 1 апреля. Он умер в реанимационном отделении Львовской областной инфекционной больницы.

Отметим, по состоянию на 17 апреля в Украине зафиксировано 4662 случая коронавируса. За прошлые сутки выявили 501 новый случай заражения, что является новым антирекордом.