ВСУ задержали гауляйтера одного из сел в Харьковской области (фото)

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступательных действий в Харьковской области задержали гауляйтера села Ивановка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.
Фото: украинский военный и задержанный гауляйтер села Ивановка (t.me/kt20220224)
"Совместно с ВСУ работаем над региональной политикой. На фото глава предательской администрации села Ивановка (Чугуевский район, Харьковщина)", - написал Тимошенко.
Напомним, украинские войска продолжают контрнаступательные действия на Харьковском направлении. Освобождены еще несколько населенных пунктов.
Как сообщалось, ВСУ уже удалось освободить более 20 населенных пунктов в Харьковской области.