ua ru
Пт, 09 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Полиция приступила к работе на освобожденных территориях Харьковской области

Новина українською →
Пятница 09 сентября 2022 15:03
Полиция приступила к работе на освобожденных территориях Харьковской области Фото: полиция приступила к работе на освобожденных территориях Харьковской области (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Полиция вернулась к выполнению служебных обязанностей на деоккупированных территориях Харьковской области.

Об этом пишет РБК-Украина ссылкой на Facebook-страницу полиции Харьковской области.

Отмечается, что полиция продолжит фиксировать факты совершения правонарушений и раскрывать преступления, в том же числе, которые были совершены российскими военными.

Если же гражданские, во время временной оккупации, пострадали от преступления, стали свидетелем преступления или владеют полезной информацией, необходимо обратиться в полицию по номеру 102, или же в дежурную часть Главного управления Национальной полиции в Харьковской области (050)302-20-44.

Также полиция обратилась и к жителям Балаклеи и Балаклейской территориальной общины:

Немає опису світлини.

Фото: обращение к жителям Балаклеи и Балаклейской территориальной общины (facebook.com/police.kharkov)

Успехи ВСУ на Харьковском направлении

С начала оборонительных операций, наши военные:

  • вернули под контроль Украины более 700 квадратных километров на Харьковском и Южнобугском направлении;
  • освободили от оккупантов более 20 населенных пунктов.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что президент Украины Владимир Зеленский поручил главе Харьковской ОГА Олегу Синегубову отправляться в деоккупированные территории и в максимально сжатые сроки реализовать оперативное восстановление критической инфраструктуры, сети тепло-, электро-, газо - и водоснабжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Украина Харьков
NEWS
Освобождение Купянска: почему важно и реально ли это за 72 часа
Освобождение Купянска: почему важно и реально ли это за 72 часа
DAILY
Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Юрий Игнат: Мы фактически создали уникальную систему ПВО, которой нет в мире