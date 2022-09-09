Карта войны в Украине на 9 сентября: какова ситуация на поле боя
Украинские войска продолжают контрнаступательные действия на Харьковском направлении. Освобождены еще несколько населенных пунктов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deepstatemap.
По данным портала, вчера Вооруженные силы в ходе контрнаступления освободили Благодатовку (Херсонская область).
Кроме того, по состоянию на 13:00 9 сентября, украинские войска смогли взять под контроль два населенных пункта на Харьковском направлении - Чкаловское и Шевченково. Последний населенный пункт расположен недалеко от Купянска.
Контрнаступление ВСУ
С начала оборонительных операций наши военные прорвали оборону врага на глубину 50 км на Харьковском направлении, а на отдельных направлениях - от 2 до нескольких десятков километров.
Также ВСУ удалось освободить более 20 населенных пунктов в Харьковской области.
Под контроль Украины вернулись более тысячи квадратных километров.