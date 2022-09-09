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ВСУ задержали гауляйтера одного из сел в Харьковской области (фото)

Новина українською →
Харьков, Пятница 09 сентября 2022 14:49
ВСУ задержали гауляйтера одного из сел в Харьковской области (фото) Фото: ВСУ задержали гауляйтера одного из сел в Харьковской области (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Руслан Гаращенко

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступательных действий в Харьковской области задержали гауляйтера села Ивановка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

ВСУ задержали гауляйтера одного из сел в Харьковской области (фото)

Фото: украинский военный и задержанный гауляйтер села Ивановка (t.me/kt20220224)

"Совместно с ВСУ работаем над региональной политикой. На фото глава предательской администрации села Ивановка (Чугуевский район, Харьковщина)", - написал Тимошенко.

Напомним, украинские войска продолжают контрнаступательные действия на Харьковском направлении. Освобождены еще несколько населенных пунктов.

Как сообщалось, ВСУ уже удалось освободить более 20 населенных пунктов в Харьковской области.

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