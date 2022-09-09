ВСУ задержали гауляйтера одного из сел в Харьковской области (фото)

Фото: ВСУ задержали гауляйтера одного из сел в Харьковской области (flickr.com/ministryofdefenceua)

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступательных действий в Харьковской области задержали гауляйтера села Ивановка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.