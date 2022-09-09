ЗСУ затримали гауляйтера одного з сіл на Харківщині (фото)

Збройні сили України в ході контрнаступальних дій в Харківській області затримали гауляйтера села Іванівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

Фото: український військовий і затриманий гауляйтер села Іванівка (t.me/kt20220224)

"Спільно з ЗСУ працюємо над регіональною політикою. На фото голова зрадницької адміністрації села Іванівка (Чугуївський район, Харківщина)", - написав Тимошенко.

Тепер зраднику загрожує не малий термін за держзраду і співпрацю з окупантами. Ймовірно, гауляйтером займуться поліцейські, які вже розпочали роботу на деокупованих територіях Харківської області.