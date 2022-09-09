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ЗСУ затримали гауляйтера одного з сіл на Харківщині (фото)

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Харків, П'ятниця 09 вересня 2022 14:49
ЗСУ затримали гауляйтера одного з сіл на Харківщині (фото) Фото: ЗСУ затримали гауляйтера одного з сіл у Харківській області (flickr.com/ministryofdefenceua)
Автор: Руслан Гаращенко

Збройні сили України в ході контрнаступальних дій в Харківській області затримали гауляйтера села Іванівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника голови Офісу президента Кирила Тимошенко.

ЗСУ затримали гауляйтера одного з сіл на Харківщині (фото)

Фото: український військовий і затриманий гауляйтер села Іванівка (t.me/kt20220224)

"Спільно з ЗСУ працюємо над регіональною політикою. На фото голова зрадницької адміністрації села Іванівка (Чугуївський район, Харківщина)", - написав Тимошенко.

Тепер зраднику загрожує не малий термін за держзраду і співпрацю з окупантами. Ймовірно, гауляйтером займуться поліцейські, які вже розпочали роботу на деокупованих територіях Харківської області.

Нагадаємо, українські війська продовжують контрнаступальні дії на харківському напрямку. Звільнено ще кілька населених пунктів.

Як повідомлялося, ЗСУ вже вдалося звільнити понад 20 населених пунктів в Харківській області.

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