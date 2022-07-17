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ЗСУ на південному напрямку знищили російський безпілотник "Ланцет"

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Київ, Неділя 17 липня 2022 02:28
ЗСУ на південному напрямку знищили російський безпілотник "Ланцет" Фото: українські військові збили російський безпілотник" Ланцет " (mil.in.ua)
Автор: Константин Широкун

Підрозділи ЗСУ в районі Олександрівки Херсонської області збили ударний безпілотний літальний апарат типу "Ланцет".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Також, продовжуючи тактику повітряних атак, силами ударного вертольота Ка-52, окупанти намагалися атакувати підрозділи українських військових на півночі Херсонської області, але заданої мети не досягли.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, українські бійці з початку повномасштабного вторгнення вже знищили близько 690 російських БПЛА.

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