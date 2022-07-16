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Уничтожено пять танков и 140 оккупантов: названы новые боевые потери РФ

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Киев, Суббота 16 июля 2022 10:00
Уничтожено пять танков и 140 оккупантов: названы новые боевые потери РФ Фото: Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 140 российских оккупантов (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 140 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения россияне потеряли более 38 тысяч военнослужащих.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.

За прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Общие боевые потери России на 16 июля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 38 140 (+140) человек ликвидировано;
  • танков - 1677 (+5);
  • боевых бронированных машин - 3874 (+8);
  • артиллерийских систем - 846 (+4);
  • РСЗО - 247 (+0) ;
  • средства ПВО - 109 (+0);
  • самолетов - 220 (+0);
  • вертолетов - 188 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 687 (+6);
  • крылатые ракеты - 162 (+7);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2735 (+4);
  • специальной техники - 68 (+1).

Напомним, украинские бойцы остановили попытку врага завладеть трассой между Лисичанском и Бахмутом. Оккупанты уже два месяца пытаются захватить стратегический для них путь, но безрезультатно.

Также сообщалось, что войска РФ пытались вести наступление на Доломитное - Новолуганское и Доломитное - Семигорье, но продвижения не имели и были вынуждены отойти.

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