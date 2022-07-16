Уничтожено пять танков и 140 оккупантов: названы новые боевые потери РФ
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 140 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабного вторжения россияне потеряли более 38 тысяч военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генштаба ВСУ.
За прошедшие сутки наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Общие боевые потери России на 16 июля ориентировочно составили:
- личного состава - около 38 140 (+140) человек ликвидировано;
- танков - 1677 (+5);
- боевых бронированных машин - 3874 (+8);
- артиллерийских систем - 846 (+4);
- РСЗО - 247 (+0) ;
- средства ПВО - 109 (+0);
- самолетов - 220 (+0);
- вертолетов - 188 (+0);
- беспилотников оперативно-тактического уровня - 687 (+6);
- крылатые ракеты - 162 (+7);
- корабли / катера - 15 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн - 2735 (+4);
- специальной техники - 68 (+1).
Напомним, украинские бойцы остановили попытку врага завладеть трассой между Лисичанском и Бахмутом. Оккупанты уже два месяца пытаются захватить стратегический для них путь, но безрезультатно.
Также сообщалось, что войска РФ пытались вести наступление на Доломитное - Новолуганское и Доломитное - Семигорье, но продвижения не имели и были вынуждены отойти.
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