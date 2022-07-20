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ВСУ на южном направлении сбили Су-35, также уничтожили три РСЗО "Град" и беспилотник

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Киев, Среда 20 июля 2022 06:06
ВСУ на южном направлении сбили Су-35, также уничтожили три РСЗО "Град" и беспилотник Фото: ВСУ на юге уничтожили три РСЗО "Град" и склад противника (ОК Захід)
Автор: Константин Широкун

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на южном направлении нанесли удары по нескольким командным пунктам, станциям управления и базам логистического обеспечения врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

За сутки украинским военным удалось сбить самолет Су-35 и беспилотный разведчик, а также уничтожить три РСЗО "Град", три гаубицы "Мста-Б", а также полевой артиллерийский склад в районе Брускинского Херсонской области.

Напомним, что, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла более 38 тысяч солдат.

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