ВСУ на южном направлении сбили Су-35, также уничтожили три РСЗО "Град" и беспилотник
Фото: ВСУ на юге уничтожили три РСЗО "Град" и склад противника (ОК Захід)
Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ на южном направлении нанесли удары по нескольким командным пунктам, станциям управления и базам логистического обеспечения врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".
За сутки украинским военным удалось сбить самолет Су-35 и беспилотный разведчик, а также уничтожить три РСЗО "Град", три гаубицы "Мста-Б", а также полевой артиллерийский склад в районе Брускинского Херсонской области.
Напомним, что, по данным Генштаба ВСУ, Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла более 38 тысяч солдат.
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