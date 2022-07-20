ЗСУ на південному напрямку збили Су-35, також знищили три РСЗВ "Град" і безпілотник

Фото: ЗСУ на півдні знищили три РСЗВ "Град" і склад противника (ОК Захід)

Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ на південному напрямку завдали ударів по декількох командних пунктах, станціях управління та базах логістичного забезпечення ворога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

За добу українським військовим вдалося збити літак Су-35 і безпілотний розвідник, а також знищити три РСЗВ "Град", три гаубиці "Мста-Б", а також польовий артилерійський склад в районі Брускинського Херсонської області.