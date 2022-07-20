ЗСУ на південному напрямку збили Су-35, також знищили три РСЗВ "Град" і безпілотник
Фото: ЗСУ на півдні знищили три РСЗВ "Град" і склад противника (ОК Захід)
Ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ на південному напрямку завдали ударів по декількох командних пунктах, станціях управління та базах логістичного забезпечення ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".
За добу українським військовим вдалося збити літак Су-35 і безпілотний розвідник, а також знищити три РСЗВ "Град", три гаубиці "Мста-Б", а також польовий артилерійський склад в районі Брускинського Херсонської області.
Нагадаємо, що, за даними Генштабу ЗСУ, Росія з початку повномасштабного вторгнення втратила понад 38 тисяч солдатів.
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