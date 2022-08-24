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ВСУ на юге и востоке уничтожили базы и склады БК оккупантов: Братчук рассказал, где именно

Фото: ВСУ на юге и востоке уничтожили базы и склады БК оккупантов (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

ВСУ продолжают демилитаризовать российских оккупантов на юге и востоке Украины. Наши воины 24 августа уничтожили несколько баз и складов с боеприпасами врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.

По данным прессекретаря областной военной администрации, в течение текущих суток Россия потеряла:

  • склад БК в Токмаке Запорожской области;
  • базу в Ровеньках Луганской области;
  • базу в Каховском районе Херсонской области;
  • склад БК и базу в Чаплинке Херсонской области;

Кроме этого, уточняют информация относительно удара в Бериславском районе Херсонской области.

"Демилитаризация орды. Дальше будет", - отметил Братчук.

Напомним, украинские защитники 24 августа сбили четыре российских беспилотника, вероятно Орлан-10, пытавшихся разведать дислокацию ВСУ.

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