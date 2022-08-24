ВСУ на юге и востоке уничтожили базы и склады БК оккупантов: Братчук рассказал, где именно

ВСУ продолжают демилитаризовать российских оккупантов на юге и востоке Украины. Наши воины 24 августа уничтожили несколько баз и складов с боеприпасами врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram спикера Одесской ОВА Сергея Братчука.
По данным прессекретаря областной военной администрации, в течение текущих суток Россия потеряла:
Кроме этого, уточняют информация относительно удара в Бериславском районе Херсонской области.
"Демилитаризация орды. Дальше будет", - отметил Братчук.
Напомним, украинские защитники 24 августа сбили четыре российских беспилотника, вероятно Орлан-10, пытавшихся разведать дислокацию ВСУ.
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