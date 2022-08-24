ЗСУ на півдні та сході знищили бази й склади БК окупантів: Братчук розповів, де саме

ЗСУ продовжують демілітаризувати російських окупантів на півдні та сході України. Наші воїни 24 серпня знищили декілька баз і складів з боєприпасами ворога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Одеської ОВА Сергія Братчука.
За даними прессекретаря обласної військової адміністрації, впродовж поточної доби Росія втратила:
Окрім цього, уточнюють інформація щодо удару в Бериславському районі Херсонської області.
"Демілітаризація орди. Далі буде", - зазначив Братчук.
Нагадаємо, українські захисники 24 серпня збили чотири російські безпілотники, ймовірно Орлан-10, що намагались розвідати дислокацію ЗСУ.
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