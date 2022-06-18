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ЗСУ на півдні знищили важку вогнеметну систему, дев'ять бронемашин і кілька артсистем

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Київ, Субота 18 червня 2022 04:32
ЗСУ на півдні знищили важку вогнеметну систему, дев'ять бронемашин і кілька артсистем ЗСУ за день на півдні розбили майже 60 військових армії РФ (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Збройними силами України, в тому числі і ракетно-артилерійськими підрозділами, за день виконано близько 120 вогневих завдань. Також по противнику завдано ряд авіаційних ударів. Всього за день знищено 57 солдатів і офіцерів противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

Також українським військовим вдалося ліквідувати один танк Т-72, важку вогнеметну систему ТОС-1 "Буратіно", гаубицю "Мста-Б", самохідну артилерійську установку "Гіацинт", кілька багатоцільових броньованих тягача, а також дев'ять автомобілів. Також точним ударом ЗСУ розбили черговий польовий склад боєприпасів.

Нагадаємо, за даними української сторони, Росія за час повномасштабного вторгнення втратила майже 1 500 танків, понад 3 500 бойових машин і понад 700 одиниць артилерії.

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