ЗСУ на півдні знищили важку вогнеметну систему, дев'ять бронемашин і кілька артсистем

ЗСУ за день на півдні розбили майже 60 військових армії РФ (Фото: gettyimages.com)

Збройними силами України, в тому числі і ракетно-артилерійськими підрозділами, за день виконано близько 120 вогневих завдань. Також по противнику завдано ряд авіаційних ударів. Всього за день знищено 57 солдатів і офіцерів противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook оперативного командування "Південь".

Також українським військовим вдалося ліквідувати один танк Т-72, важку вогнеметну систему ТОС-1 "Буратіно", гаубицю "Мста-Б", самохідну артилерійську установку "Гіацинт", кілька багатоцільових броньованих тягача, а також дев'ять автомобілів. Також точним ударом ЗСУ розбили черговий польовий склад боєприпасів.