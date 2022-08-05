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ВСУ на юге уничтожили три склада, четыре комплекса С-300 и артиллерию оккупантов

Фото: украинские военные уничтожили три склада и четыре комплекса С-300 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Украинские военные разбили три склада с боеприпасами в Приднепровском, Херсоне и Токаровке Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Украинская авиация атаковала склады вражеского вооружения и техники в Херсонском и Каховском районах. Вертолетной парой разбит вражеский опорный пункт в Николаевской области.

Ракетно-артиллерийские подразделения уничтожили четыре зенитно-ракетные комплекса С-300, радиолокационную станцию ​​“Имбирь”, автоматический миномет 82-го калибра "Василек", а также девять автомобилей.

Напомним, ранее стало известно, что в северо-восточные районы Херсонской области россияне стягивают оружие и технику. В ВСУ предполагают, что оккупанты настроены атаковать.

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