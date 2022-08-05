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ЗСУ на півдні знищили три склади, чотири комплекси С-300 і артилерію окупантів

Фото: українські військові знищили три склади і чотири комплекси з-300 (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові розбили три склади з боєприпасами в Придніпровському, Херсоні та Токарівці Херсонської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Українська авіація атакувала склади ворожого озброєння і техніки в Херсонському та Каховському районах. Вертолітною парою розбитий ворожий опорний пункт в Миколаївській області.

Ракетно-артилерійські підрозділи знищили чотири зенітно-ракетні комплекси С-300, радіолокаційну станцію "Імбир", автоматичний міномет 82-го калібру "Волошка", а також дев'ять автомобілів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у північно-східні райони Херсонської області росіяни стягують зброю і техніку. У ЗСУ припускають, що окупанти налаштовані атакувати.

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