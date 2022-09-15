ВСУ на юге уничтожили российский Су-24М и более 30 оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг" .

Враг силами до двух взводов при поддержке двух БМД-2 и танка Т-72 ведением штурмовых действий в направлении из Архангельского на Ивановку пытался улучшить свое положение. Успеха не имел, потеряв одну БМД-2 и значительный процент живой силы, отступил.

ОК "Юг" сообщает, что украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 13 ударов по противнику, в районе Чкалового уничтожен сверхзвуковой вражеский бомбардировщик Су-24М.

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 285 огневых задач. В том числе, по трем районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники в Голой Пристани, Дудчанах и Криничанке, по складам боеприпасов в тех же Дудчанах и Садовом, по пункту управления беспилотниками в Комишанах.

Под плотным огневым контролем находились Каховский мост и переправа в Дарьевке. Оккупанты не имели никакой возможности ими пользоваться.

Напомним, ранее стало известно, что бойцы Вооруженных сил Украины освободили село Киселевка (Херсонская область). Теперь от Херсона их отделяет только Чернобаевка.

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