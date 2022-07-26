ua ru
Вт, 26 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

ВСУ на юге уничтожили пункт управления российских десантников

Новина українською →
Вторник 26 июля 2022 01:52
ВСУ на юге уничтожили пункт управления российских десантников Фото: ВСУ ведут мощную операцию на юге (facebook com MinistryofDefence UA)
Автор: Артур Родивилов

Вооруженные силы Украины уничтожили командный пункт 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады оккупантов и склад боеприпасов в райне населенного пункта Пятихатки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

В целом украинские военные на юге уничтожили:

  • 48 оккупантов;
  • 4 танка Т-72;
  • 152-мм гаубицу;
  • САУ;
  • 3 бронированных автомобиля;
  • 3 другой бронированной техники.

В течение 25 июля противником нанесены три удара.

В полдень из самолетов по направлению временно оккупированной территории выпущены 2 ракеты Х-59 по Николаевской области. Одна крылатая ракета попала вблизи Большого Артакового, вторая – по окрестностям Калуги. Без потерь.

Через час в районе Новогригоровки ударила пара Ка-52. Также без потерь.

К вечеру парами штурмовиков и ударных Ка-52 атакована Андреевка. Потери не допущены.

Украинской авиацией нанесено 7 ударов по местам дислокации и развертывания подразделений: 6 опорных пунктах, скоплению вооружения и военной техники и командно-наблюдательному пункту в Бериславском и Херсонском районах области.

Напомним, что ВСУ продолжают проводить контрнаступление в Херсонской области и взяли под контроль несколько важных объектов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Херсонская область
NEWS
Зеленский сменил командующего ССО
Зеленский сменил командующего ССО
DAILY
Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Олигархи вне закона. Как война ослабила позиции богатейших людей в Украине