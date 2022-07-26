ЗСУ на півдні знищили пункт управління російських десантників

Збройні Сили України знищили командний пункт 11-ї окремої десантно-штурмової бригади окупантів та склад боєприпасів у Райні населеного пункту П'ятихатки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Загалом українські військові на півдні знищили:

48 окупантів;

4 танки Т-72;

152-мм гаубицю;

САУ;

3 броньованих автомобіля;

3 іншої броньованої техніки.

Протягом 25 липня противником завдано три удари.

Опівдні з літаків у напрямку тимчасово окупованій території випущено 2 ракети х-59 по Миколаївській області. Одна крилата ракета влучила поблизу Великого Артакового, друга - по околицях Калуги. Без втрат.

Через годину в районі Новогригорівки вдарила пара Ка-52. Також без втрат.

До вечора парами штурмовиків і ударних Ка-52 атакована Андріївка. Втрати не допущені.

Українською авіацією завдано 7 ударів по місцях дислокації та розгортання підрозділів: 6 опорних пунктах, скупченню озброєння та військової техніки та командно-спостережному пункту в Бериславському та Херсонському районах області.

Нагадаємо, що ЗСУ продовжують проводити контрнаступ у Херсонській області та взяли під контроль кілька важливих об'єктів.

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