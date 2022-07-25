ВСУ взяли под контроль несколько важных объектов в Херсонской области, - ОВА

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать от российских оккупантов Херсонскую область. Наши защитники взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные глав областных военных администрации по ситуации в регионах по состоянию на утро 25 июля.

В то же время украинские военнослужащие не позволили продвинуться захватчикам в селах:

Сухой пруд (Калиновская громада);

Андреевка (Калиновская громада);

Давидов Брод (Великоалександровская громада);

Белогорка (Великоалександровская громада);

Брускинське (Великоалександровская громада).

Стабильно тяжелая ситуация в других селах Бериславского и Каховского районов. Сейчас там продолжаются боевые действия.

"Несмотря на большое давление, угрозы и увеличение блок-постов, жители области все 5 месяцев войны демонстрируют свою патриотическую позицию", - добавили в Херсонской ОВА.