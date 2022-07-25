ВСУ взяли под контроль несколько важных объектов в Херсонской области, - ОВА
Вооруженные силы Украины продолжают освобождать от российских оккупантов Херсонскую область. Наши защитники взяли под контроль несколько объектов транспортной инфраструктуры.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные глав областных военных администрации по ситуации в регионах по состоянию на утро 25 июля.
В то же время украинские военнослужащие не позволили продвинуться захватчикам в селах:
- Сухой пруд (Калиновская громада);
- Андреевка (Калиновская громада);
- Давидов Брод (Великоалександровская громада);
- Белогорка (Великоалександровская громада);
- Брускинське (Великоалександровская громада).
Стабильно тяжелая ситуация в других селах Бериславского и Каховского районов. Сейчас там продолжаются боевые действия.
"Несмотря на большое давление, угрозы и увеличение блок-постов, жители области все 5 месяцев войны демонстрируют свою патриотическую позицию", - добавили в Херсонской ОВА.
Напомним, россияне имеют в оккупированном Херсоне два основных пути снабжения и четыре слабых места, которые имеют ключевое значение.
К слову, 19 июля был обстрелян Антоновский мост. Сейчас захватчики пытаются отремонтировать его, чтобы нормализовать логистику.