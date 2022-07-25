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ЗСУ на півдні знищили командний пункт російського спецназу і понад 20 одиниць техніки

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Київ, Понеділок 25 липня 2022 03:37
ЗСУ на півдні знищили командний пункт російського спецназу і понад 20 одиниць техніки Фото: ЗСУ на півдні розбили командний пункт російського спецназу (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Українські військові на південному напрямку знищили командно-спостережний пункт 785-го окремого загону спецпризначення Нацгвардії противника і склади з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Оперативного командування "Південь".

Також ракетно-артилерійськими підрозділами ЗСУ вбито 66 російських солдатів, п'ять танків, дві самохідні гаубиці "Гвоздика", протитанковий ракетний комплекс "Фагот", три бронемашини і дев'ять автомобілів.

Нагадаємо, окупанти всіма силами намагаються відремонтувати мости в Херсонській області, щоб нормалізувати логістику. Додамо, 19 липня був обстріляний Антонівський міст у Херсоні.

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