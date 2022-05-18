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ВСУ на юге Украины уничтожили за день 130 оккупантов, 26 единиц техники и 2 склада боеприпасов

Фото: украинский военный (facebook.com/93OMBr)
Автор: Владимир Костырин

Украинские военные нанесли на южных рубежах обороны существенные потери российским оккупантам, где противник не может продвигаться вперед, пытается закрепиться и продолжает обстрелы наших позиций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ночную сводку Оперативного командования "Юг".

Отмечается, что на линии столкновения в Николаевской и Херсонской областях войска РФ переходят к обороне и проводит обстрелы позиций ВСУ с применением минометов и ствольной артиллерии.

При этом за прошедшие сутки, 17 мая, украинские ракетно-артиллерийские подразделения нанесли 110 поражений позиций рашистов. В результате чего вражеские потери составили:

  • 130 солдат,
  • 1 самоходная артиллерийско-минометная установка,
  • 3 модернизированных танка Т-72Б3,
  • 10 единиц бронированной техники,
  • 12 единиц автомобильной техники.

Кроме того, в районе Пятихатки и Степановки в Херсонской области бойцами ВСУ были уничтожены 2 склада боеприпасов войск РФ.

Ранее сообщалось, что специалисты СБУ обезвредили российскую агентурную сеть, которая должна была обеспечить проникновение вражеских ДРГ в Николаев. Ее курировал генерал российских оккупационных сил.

Напомним также, что за прошлые сутки украинские военные на Донбассе отразили 12 атак российских войск.

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