Украинские военные отразили 12 атак на Донбассе: сбито 10 беспилотников

Фото: за сутки украинские военные на Донбассе отразили 12 атак (GettyImages)

Сегодня, 17 мая, украинские военные отразили на Донбассе 12 атак российских войск. Уничтожено большое количество вражеской техники, в том числе 10 беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр группировки Объединенных сил.