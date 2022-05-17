СБУ обезвредила агентурную сеть РФ, которая помогала диверсантам зайти в Николаев

СБУ задержала российских агентов. Агентурная группа была сформирована резидентом под кураторством генерала русских оккупационных сил. В ее состав входило 5 человек из числа местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ .

По указаниям куратора, агенты также собирали информацию об общественно-политической обстановки в регионе и последствий вражеских ракетных ударов по Николаеву.

Для получения секретных сведений, в том числе позиций украинских подразделений, злоумышленники пытались "в темную" использовать действующих военнослужащих. То есть выпытывали у них секретную информацию якобы в дружеском разговоре.

После "успешного" выполнения задач часть агентов должны были эвакуировать в Крым, другим-обещали руководящие должности в случае оккупации Николаевщины.

В ходе следственно-оперативных действий в областном центре задержаны активные участники вражеской группы.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.