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СБУ обезвредила агентурную сеть РФ, которая помогала диверсантам зайти в Николаев

Новина українською →
Украина, Вторник 17 мая 2022 17:24
СБУ обезвредила агентурную сеть РФ, которая помогала диверсантам зайти в Николаев Фото: СБУ (volyn.com.ua)
Автор: Евгений Прокопенко

СБУ задержала российских агентов. Агентурная группа была сформирована резидентом под кураторством генерала русских оккупационных сил. В ее состав входило 5 человек из числа местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

По указаниям куратора, агенты также собирали информацию об общественно-политической обстановки в регионе и последствий вражеских ракетных ударов по Николаеву.

Для получения секретных сведений, в том числе позиций украинских подразделений, злоумышленники пытались "в темную" использовать действующих военнослужащих. То есть выпытывали у них секретную информацию якобы в дружеском разговоре.

После "успешного" выполнения задач часть агентов должны были эвакуировать в Крым, другим-обещали руководящие должности в случае оккупации Николаевщины.

В ходе следственно-оперативных действий в областном центре задержаны активные участники вражеской группы.

Сейчас задержанным сообщено о подозрении в совершении преступлений по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, российских оккупантов заставляют возвращать деньги, полученные за легкие ранения. Поэтому они советуют своим знакомым не спешить тратить деньги, чтобы не пришлось их возвращать.

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Служба безопасности Украины
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