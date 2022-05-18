ЗСУ на півдні України знищили за день 130 окупантів, 26 одиниць техніки та 2 склади боєприпасів

Українські військові завдали на південних рубежах оборони суттєвих втрат російським окупантам, де противник не може просуватися вперед, намагається закріпитися і продовжує обстріли наших позицій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нічне зведення Оперативного командування "Південь".
Зазначається, що на лінії зіткнення в Миколаївській і Херсонській областях війська РФ переходять до оборони та проводить обстріли позицій ВСУ із застосуванням мінометів і ствольної артилерії.
При цьому за минулу добу, 17 травня, українські ракетно-артилерійські підрозділи завдали 110 уражень позицій рашистів. В результаті чого ворожі втрати склали:
Крім того, в районі П'ятихатки та Степанівки в Херсонській області бійцями ЗСУ були знищені 2 склади боєприпасів військ РФ.
Раніше повідомлялося, що фахівці СБУ знешкодили російську агентурну мережу, яка повинна була забезпечити проникнення ворожих ДРГ в Миколаїв. Її курирував генерал російських окупаційних сил.
Нагадаємо також, що за минулу добу українські військові на Донбасі відбили 12 атак російських військ.
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