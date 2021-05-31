ВСУ на юге Украины проведут учения: жителей призвали сохранять спокойствие
На полигоне в Скадовском районе Херсонской области 1-3 июня состоятся военные учения противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Жителей региона призвали сохранять спокойствие и не паниковать.
Об этом сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.
"С 1 по 3 июня запланировано проведение комплекса учений с силами и средствами противовоздушной обороны на Государственном испытательном полигоне Вооруженных Сил Украины в Скадовском районе Херсонской области", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такие меры принимаются с учетом необходимости в наращивании боевых возможностей Вооруженных Сил Украины и с целью противодействия существующим вызовам и угрозам национальной безопасности.
"Просим жителей Херсонщины сохранять спокойствие и не поддаваться панике", - призвали в пресс-службе.
Напомним, в конце мая Военно-морские силы Украины и Королевства Великобритании провели совместные учения PASSEX в акватории Черного моря. Целью учений было поддержание безопасности в Черноморском регионе, а также совместимость экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами НАТО.
Ранее вблизи с Крымом ВСУ провели артиллерийские учения, в ходе которых отрабатывали противодействие морскому десанту.
Также сообщалось, что в акватории Черного моря прошли антитеррористические учения СБУ.