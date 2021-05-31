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ВСУ на юге Украины проведут учения: жителей призвали сохранять спокойствие

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Херсонская область, Понедельник 31 мая 2021 14:08
ВСУ на юге Украины проведут учения: жителей призвали сохранять спокойствие Фото: ВСУ на юге Украины проведут учения (GettyImages)
Автор: Андрей Василюк

На полигоне в Скадовском районе Херсонской области 1-3 июня состоятся военные учения противовоздушной обороны Вооруженных сил Украины. Жителей региона призвали сохранять спокойствие и не паниковать.

Об этом сообщает пресс-служба Херсонской облгосадминистрации.

"С 1 по 3 июня запланировано проведение комплекса учений с силами и средствами противовоздушной обороны на Государственном испытательном полигоне Вооруженных Сил Украины в Скадовском районе Херсонской области", - говорится в сообщении.

Отмечается, что такие меры принимаются с учетом необходимости в наращивании боевых возможностей Вооруженных Сил Украины и с целью противодействия существующим вызовам и угрозам национальной безопасности.

"Просим жителей Херсонщины сохранять спокойствие и не поддаваться панике", - призвали в пресс-службе.

Напомним, в конце мая Военно-морские силы Украины и Королевства Великобритании провели совместные учения PASSEX в акватории Черного моря. Целью учений было поддержание безопасности в Черноморском регионе, а также совместимость экипажей кораблей двух стран в соответствии со стандартами НАТО.

Ранее вблизи с Крымом ВСУ провели артиллерийские учения, в ходе которых отрабатывали противодействие морскому десанту.

Также сообщалось, что в акватории Черного моря прошли антитеррористические учения СБУ.

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