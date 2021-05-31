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ЗСУ на півдні України проведуть навчання: жителів закликали зберігати спокій

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Херсонська область, Понеділок 31 травня 2021 14:08
ЗСУ на півдні України проведуть навчання: жителів закликали зберігати спокій Фото: ЗСУ на півдні України проведуть навчання (GettyImages)
Автор: Андрій Василюк

На полігоні в Скадовському районі Херсонської області 1-3 червня відбудуться військові навчання протиповітряної оборони Збройних сил України. Жителів регіону закликали зберігати спокій і не панікувати.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської облдержадміністрації.

"З 1 по 3 червня заплановано проведення комплексу навчань з силами і засобами протиповітряної оборони на Державному випробувальному полігоні Збройних Сил України у Скадовському районі Херсонської області", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що такі заходи вживаються з урахуванням необхідності у нарощуванні бойових спроможностей Збройних Сил України та з метою протидії існуючим викликам і загрозам національній безпеці.

"Просимо жителів Херсонщини зберігати спокій та не піддаватися паніці", - закликали в прес-службі.

Нагадаємо, наприкінці травня Військово-морські сили України та Королівства Великої Британії провели спільні навчання PASSEX в акваторії Чорного моря. Метою навчань було підтримання безпеки в Чорноморському регіоні, а також сумісність екіпажів кораблів двох країн відповідно до стандартів НАТО.

Раніше поблизу з Кримом ЗСУ провели артилерійські навчання, в ході яких відпрацьовували протидію морському десанту.

Також повідомлялося, що в акваторії Чорного моря пройшли антитерористичні навчання СБУ.

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