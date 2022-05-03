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ВСУ на юге нанесли более 40 артударов по оккупантам: уничтожен командный пункт и склады

Новина українською →
Николаев, Вторник 03 мая 2022 17:14
ВСУ на юге нанесли более 40 артударов по оккупантам: уничтожен командный пункт и склады Фото: ВСУ нанесли массированный артудар по оккупантам на юге (facebook/pressjfo_news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В ночь на 3 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) на юге нанесли более 40 ракетно-артиллерийских ударов по оккупантам. Уничтожен командный пункт, склады, живая сила и техника противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 40 огневых задач", - говорится в сводке ОК "Юг".

Отмечается, что вдоль административной границы Николаевской и Херсонской областей уничтожено несколько вражеских объектов. Среди них:

  • пункт управления войсками;
  • 3 склада с боеприпасами;
  • 1 склад с горюче-смазочными материалами;
  • несколько мест скоплений живой силы и техники.

Потери оккупантов в результате артудара уточняются.

Напомним, накануне украинские военные уничтожили диверсантов оккупантов, которые пытались захватить наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области.

Отметим, с начала войны в Украине российские военные потеряли убитыми более 24 тысяч человек.

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