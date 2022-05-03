ВСУ на юге нанесли более 40 артударов по оккупантам: уничтожен командный пункт и склады
В ночь на 3 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) на юге нанесли более 40 ракетно-артиллерийских ударов по оккупантам. Уничтожен командный пункт, склады, живая сила и техника противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг".
"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 40 огневых задач", - говорится в сводке ОК "Юг".
Отмечается, что вдоль административной границы Николаевской и Херсонской областей уничтожено несколько вражеских объектов. Среди них:
- пункт управления войсками;
- 3 склада с боеприпасами;
- 1 склад с горюче-смазочными материалами;
- несколько мест скоплений живой силы и техники.
Потери оккупантов в результате артудара уточняются.
Напомним, накануне украинские военные уничтожили диверсантов оккупантов, которые пытались захватить наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области.
Отметим, с начала войны в Украине российские военные потеряли убитыми более 24 тысяч человек.
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