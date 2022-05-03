ВСУ на юге нанесли более 40 артударов по оккупантам: уничтожен командный пункт и склады

В ночь на 3 мая Вооруженные силы Украины (ВСУ) на юге нанесли более 40 ракетно-артиллерийских ударов по оккупантам. Уничтожен командный пункт, склады, живая сила и техника противника.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оперативное командование "Юг" .

Отмечается, что вдоль административной границы Николаевской и Херсонской областей уничтожено несколько вражеских объектов. Среди них:

"Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 40 огневых задач", - говорится в сводке ОК "Юг".

Напомним, накануне украинские военные уничтожили диверсантов оккупантов, которые пытались захватить наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области.

Отметим, с начала войны в Украине российские военные потеряли убитыми более 24 тысяч человек.

Украина противостоит российскому вторжению 69-й день. О ситуации в зонах боевых действий и регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Победа будет за нами! Слава Украине!