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ЗСУ на півдні завдали понад 40 артударів по окупантам: знищено командний пункт і склади

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Миколаїв, Вівторок 03 травня 2022 17:14
ЗСУ на півдні завдали понад 40 артударів по окупантам: знищено командний пункт і склади Фото: ЗСУ нанесли масований артудар по окупантам на півдні (facebook/pressjfo_news)
Автор: Дмитрий Кузнецов

У ніч на 3 травня Збройні сили України (ЗСУ) на півдні завдали понад 40 ракетно-артилерійських ударів по окупантах. Знищено командний пункт, склади, жива сила і техніка противника.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".

"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 40 вогневих завдань", - йдеться у зведенні ОК "Південь".

Відзначається, що вздовж адміністративного кордону Миколаївської та Херсонської областей знищено кілька ворожих об'єктів. Серед них:

  • пункт управління військами;
  • 3 склади з боєприпасами;
  • 1 склад з паливно-мастильними матеріалами;
  • кілька місць скупчень живої сили і техніки.

Втрати окупантів в результаті артудару уточнюються.

Нагадаємо, напередодні українські військові знищили диверсантів окупантів, які намагалися захопити спостережний пункт ЗСУ в Херсонській області.

Відзначимо, з початку війни в Україні російські військові втратили вбитими понад 24 тисячі осіб.

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