ЗСУ на півдні завдали понад 40 артударів по окупантам: знищено командний пункт і склади
У ніч на 3 травня Збройні сили України (ЗСУ) на півдні завдали понад 40 ракетно-артилерійських ударів по окупантах. Знищено командний пункт, склади, жива сила і техніка противника.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".
"Нашими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 40 вогневих завдань", - йдеться у зведенні ОК "Південь".
Відзначається, що вздовж адміністративного кордону Миколаївської та Херсонської областей знищено кілька ворожих об'єктів. Серед них:
- пункт управління військами;
- 3 склади з боєприпасами;
- 1 склад з паливно-мастильними матеріалами;
- кілька місць скупчень живої сили і техніки.
Втрати окупантів в результаті артудару уточнюються.
Нагадаємо, напередодні українські військові знищили диверсантів окупантів, які намагалися захопити спостережний пункт ЗСУ в Херсонській області.
Відзначимо, з початку війни в Україні російські військові втратили вбитими понад 24 тисячі осіб.
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