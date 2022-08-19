ВСУ на юге нанесли 4 удара по врагу и сорвали планы вернуть в строй Каховский мост

Украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 200 огневых задач.

В том числе и с разрушением вражеских планов починить и продолжать использовать Каховский мост.

Подтвержденные потери врага составляют 73 захватчика, 3 танка, 4 пусковые установки и 1 радиолокационную станцию к ЗРК С-300, 5 единиц бронированной и автомобильной техники, еще 1 склад боеприпасов. Окончательные потери врага уточняются.

В течение суток украинские подразделения дважды проводили наступательные действия с целью овладения новыми населенными пунктами. Во время одной из атак встретились с двумя десантно-штурмовыми подразделениями.

В ходе встречного боя противнику нанесено огневое поражение, в результате которого он был вынужден с потерями танков, бронированной техники и личного состава отойти на исходные позиции. Обменный фонд пополнен двумя пленными оккупантами.

В ответ враг пытался предпринять попытку штурмовых действий силами в механизированное отделение в направлении Александровка – Станислав. Удачи не имел. С потерями отошел.

7 раз враг атаковал украинские позиции и населённые пункты вдоль линии столкновения авиацией. Без потерь со стороны украинцев.

Напомним, в Херсонском облсовете рассказали, что украинские военные ударили по позициям россиян во временно оккупированной Новой Каховке.

Ранее стало известно, что украинские военные ударили по позиции российских военных во временно оккупированной Новой Каховке. Для этого ВСУ использовали ракетные системы HIMARS.

Также мы писали, что, по словам советника главы ОП Алексея Арестовича, украинские войска нанесли минимум 5-6 ударов по левому берегу Херсонской области 13 августа.

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